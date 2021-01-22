Дмитрий Гордон: «На Украине к фигуре Хабиба относятся с большим уважением»

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал об отношении к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Кого из российских спортсменов уважаю? , безусловно. Мы обедали с Андреем Шевченко и Александром Усиком, и Усик рассказал историю, которая меня просто изумила и удивила.

Оказывается, Хабиб Нурмагомедов, который мне очень нравится, жил долго на Украине и даже выступал за украинский клуб в Полтаве.

На Украине к фигуре Хабиба относятся с большим уважением В его бою с Конором на Украине, конечно, болели за Нурмагомедова, и я тоже. Он один из моих любимых спортсменов. Что касается Макгрегора, то он мне как личность неинтересен», – рассказал Гордон ютюб-каналу oSporteTV.

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