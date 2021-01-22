✊ Конор рубится с Порье, а вы получаете бонус 1000 рублей на ставку 😉

В ночь с 23 на 24 января на UFC 257 в Абу-Даби состоится реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

В поединке 2014 года ирландец легко нокаутировал оппонента в первом раунде. В новом бою букмекеры также считают Конора фаворитом: на его победу дают коэффициент 1,33, тогда как на Порье можно зарядить с кэфом 3,44. Досрочная победа Макгрегора оценена коэффициентом 1,52, а вот в шансы Порье вырубить соперника букмекеры не очень верят и дают за это 5,50.

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