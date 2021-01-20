🤜 🤛 Макгрегор – Порье: сделайте ставку на главный бой UFC 257!

В ночь с субботы на воскресенье Конор Макгрегор сразится против Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257. Прошлый бой между бойцами остался за Конором. Сможет ли Порье взять реванш за поражение в 2014 году?

Последний бой Конора состоялся почти год назад: 19 января 2020 года Макгрегор в первом же раунде нокаутировал Серроне.

Несмотря на длительный перерыв, букмекеры называют фаворитом именно ирландца: Winline предлагает поставить на победу Конора с коэффициентом 1,31. Вероятность того, что Порье все-таки сможет взять реванш оценивается с кэфом 3,43.

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