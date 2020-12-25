Тренер Нурмагомедова: «Возвращение Хабиба должна одобрить его мама. Ей он не станет перечить»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона в легком весе , рассказал, при каких обстоятельствах возможно возвращение россиянина.

«На это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить.

Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение.

Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», – рассказал Мендес.

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