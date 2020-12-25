Тренер Нурмагомедова: «Возвращение Хабиба должна одобрить его мама. Ей он не станет перечить»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких обстоятельствах возможно возвращение россиянина.

«На это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить.

Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение.

Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», – рассказал Мендес.

Хавьер Мендес: «Решение о возвращении для Хабиба будет очень сложным»

Хабиб назвал условие для возвращения: Конор или Порье должны закатить феноменальный бой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья