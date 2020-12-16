Александр Шлеменко: «В 90% случаев в разводах виноваты женщины. Они должны уметь жертвовать»

Российский боец Bellator Александр Шлеменко рассказал об отношении к разводам.

«В 90% случаев, я считаю, что виноваты в разводах женщины.

Хорошо, когда женщина показывает детям, как воспитывать, что против главного нельзя вообще открывать ни рот, ничто нельзя делать. Тогда будет порядок и просто супер. И такую женщину будут уважать и за такую женщину будут готовы жизнь отдать.

Вот это не понимают женщины. Женщины должны уметь жертвовать, терпеть, помогать разгрузить мужчину.

Если мужчина кричит на женщину, это не просто так, что ему охота не нее покричать. Это тот человек, с которым он может показать свою слабость. Он может попытаться разгрузиться, переложить на нее какие-то свои проблемы, чтобы она ему помогла», – цитирует Шлеменко «Новый Омск».

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