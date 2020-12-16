Геннадий Головкин о бое против Шереметы: «Да ладно вам, ребята. Я не удивлен»

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал победу в поединке против Камила Шеремета.

«Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил Шеремета – великолепный боксер.

Да ладно вам, ребята, я не удивлен. Я лишь чувствую себя очень комфортно, потому что я усердно работал, у меня было много времени.

Рядом со мной много хороших людей, которые меня поддерживают. Я очень горжусь своей командой», – рассказал Головкин.

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