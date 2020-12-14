Магомед Исмаилов о постановочной потасовке для «Реальных пацанов»: «Меня укусил зомби, я немного озверел»

Средневес АСА Магомед Исмаилов подтвердил, что принял участие в постановочной потасовке для съемок сериала «Реальные пацаны».

«Очень много вопросов было по этой ситуации. Меня укусил зомби, я немного озверел.

Со мной все в порядке, зомби-вирус не потянул, несколько ударов Ивана Штыркова выбили его из меня.

Премьера «Реальные пацаны против зомби» состоялась. Все живы, здоровы, при съемках никто не пострадал.

Пендель вылетел ностальгически прямиком из детства. Машина не моя», – заявил Исмаилов.

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В интернете разлетелось видео потасовки Маги Исмаилова на парковке. На самом деле это промо «Реальных пацанов»

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