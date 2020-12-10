👀 Штырков перевесил Исмаилова перед боем на ACA 115. Финальная дуэль взглядов

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания турнира ACA 115, в главном бою которого встретятся Магомед Исмаилов и .

Штырков показал на весах 93,3 кг, Исмаилов – 92,9 кг. Для Маги это будет первый бой в рамках полутяжелого дивизиона.

Также бойцы провели финальную дуэль взглядов.

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Турнир пройдет 13 декабря. Начало главного боя – примерно в 23:00 по московскому времени.

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