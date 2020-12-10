👀 Штырков перевесил Исмаилова перед боем на ACA 115. Финальная дуэль взглядов

Теги MMA Иван Штырков ACA Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов - Иван Штырков ACA 115 Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания турнира ACA 115, в главном бою которого встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Штырков показал на весах 93,3 кг, Исмаилов – 92,9 кг. Для Маги это будет первый бой в рамках полутяжелого дивизиона.

Также бойцы провели финальную дуэль взглядов.

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Турнир пройдет 13 декабря. Начало главного боя – примерно в 23:00 по московскому времени.

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