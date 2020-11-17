Федор Емельяненко: «В армии пресекал дедовщину. Пришлось даже подраться»

Тяжеловес ММА Федор Емельяненко рассказал, что во время службы в армии столкнулся с дедовщиной.
«Считаю, что служба в армии необходима для мужчины. Армия нужна молодому человеку как этап взросления, как возможность пожить вдали от мамы с папой, побыть в мужском коллективе.
По себе могу сказать, что возмужал в армии, научился себя вести. В армии человек узнает, что такое субординация, звания, подчинения.
Та армия, в которой я служил, и нынешняя – разные армии. Когда я служил, думаю, было пожестче. У нас и дедовщина присутствовала, два года служили.
Дедовщина была, коснулась она и меня. Все это видел, но ко мне и ближайшему окружению издевательств не было.
Пару раз приходилось пресекать дедовщину, даже пришлось подраться», – рассказал Емельяненко.
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