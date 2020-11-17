Федор Емельяненко: «В армии пресекал дедовщину. Пришлось даже подраться»

Тяжеловес ММА Федор Емельяненко рассказал, что во время службы в армии столкнулся с дедовщиной.

«Считаю, что служба в армии необходима для мужчины. Армия нужна молодому человеку как этап взросления, как возможность пожить вдали от мамы с папой, побыть в мужском коллективе.

По себе могу сказать, что возмужал в армии, научился себя вести. В армии человек узнает, что такое субординация, звания, подчинения.

Та армия, в которой я служил, и нынешняя – разные армии. Когда я служил, думаю, было пожестче. У нас и дедовщина присутствовала, два года служили.

Дедовщина была, коснулась она и меня. Все это видел, но ко мне и ближайшему окружению издевательств не было.

Пару раз приходилось пресекать дедовщину, даже пришлось подраться», – рассказал Емельяненко.

Бизнесмен Стерлигов: «Считаю Федора Емельяненко негодяем и кощунником. Использует христианские святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости»

Петр Ян о высказываниях Федора: «Чего-то лишнего я себе не позволял»