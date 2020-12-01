Флойд Мейвезер проведет бой против блогера Логана Пола

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке против ютуб-блогера Логана Пола.

Бой состоится 20 февраля 2021 года, о месте боя пока не сообщается. Трансляцию поединка уже сейчас можно купить по цене в 24,99 доллара.

Последний раз Мейвезер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву.

Пол в ноябре прошлого года дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Флойд Мейвезер поддержал Нэйта Робинсона: «Черные спортсмены должны поддерживать друг друга»

Флойд Мейвезер: «Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся сделать нечто грандиозное в Токио»