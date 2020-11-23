Майк Тайсон против Роя Джонса мл. Сделай прогноз на бой и получи 1000 рублей!

Уже сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой двух легенд мирового бокса. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон выйдет на ринг против бывшего чемпиона в полутяжах – Роя Джонса младшего. Оба бойца давно не выступали на таком уровне, поэтому эксперты не могут сойтись в едином мнении – кто фаворит.

Однако, букмекеры отдают небольшое предпочтение Тайсону, его победа оценивается коэффициентом 1.62. А вы можете получить бесплатную ставку 1000 рублей, если сделаете прогноз на этот бой у компании Фонбет.

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