Харитонов в Москве подрался с экс-бойцом UFC Яндиевым. Сергей госпитализирован, его прооперировали

13 ноября на турнире в Москве в «Лужниках» состоялась драка между двумя российскими ММА-бойцами.

Сергей Харитонов вступил в конфликт с . После драки Харитонов оказался в больнице с рассечением и сотрясением мозга.

У 40-летнего бойца поврежден глаз. Возможно, Яндиев ударил его кастетом. Кроме того, Харитонову потребовалось хирургическое вмешательство из-за перелома носа.

Как сообщает телеграм-канал Baza, конфликт между бойцами произошел из-за финансового вопроса. Яндиеву напомнили о долге.

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