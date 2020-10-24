Бой Волков – Оверим возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 6 февраля

Российский тяжеловес UFC Александр Волков узнал имя следующего соперника.

Им станет бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Алистер Оверим.

Бой Волков – Оверим возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 6 февраля в Лас-Вегасе.

24 октября на UFC 254 Волков нокаутировал Уолта Харриса. Оверим 5 сентября победил Аугусто Сакаи.

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