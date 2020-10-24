Бой Волков – Оверим возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 6 февраля

Российский тяжеловес UFC Александр Волков узнал имя следующего соперника.
Им станет бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Алистер Оверим.
Бой Волков – Оверим возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 6 февраля в Лас-Вегасе.
24 октября на UFC 254 Волков нокаутировал Уолта Харриса. Оверим 5 сентября победил Аугусто Сакаи.
Александр Волков: «Мне было бы интересно подраться с Джонсом»
Волков – про 120 кг в бою с Харрисом: «Был более взрывной, прыгучий и сильный, чувствовал свои удары»