Махачев подхватил инфекцию. Бой с Дос Аньосом отменен

Российский легковес снялся с поединка против , который должен был состояться 14 ноября в Лас-Вегасе.

«Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц.

В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило», – написал Махачев.

На 254, который прошел 24 октября, должен был дебютировать двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова – Умар Нурмагомедов. Он снялся с боя из-за инфекции.

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