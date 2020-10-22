Хабиб прилетел в Дагестан с поясом UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Россию из ОАЭ после победы над Джастином Гейджи на UFC 254.

После победы треугольником во втором раунде россиянин объявил о завершении карьеры.

Министр по физической культуре и спорта Дагестана Магомед Магомедов встретил Нурмагомедова в Международном махачкалинском аэропорту.

«Люди по-разному отреагировали на заявление об уходе. Я считаю, что я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти.

Я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Самые ближайшие планы – отдохнуть, все осмыслить, жизнь продолжается», – сказал Хабиб по прилете.

Песков про Хабиба и Путина: «Они встретятся, когда эпидемиологическая ситуация успокоится»

Хабиб – топ. В бою против Гейджи он специально не стал делать болевой на руку, чтобы не травмировать Джастина на глазах его родителей

Купить майку Хабиба Нурмагомедова и других бойцов

 
 
 
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