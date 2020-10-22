Конор – Хабибу: «Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты отца»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал заявление чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты своего отца. Тебе и всей твоей семье.
С уважением, Макгрегоры», – сказал Конор.
Хабиб победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры.
Хабиб объявил о завершении карьеры
Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»