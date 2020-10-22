Конор – Хабибу: «Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты отца»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал заявление чемпиона промоушена в легком весе завершить карьеру.

«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение и прими соболезнования из-за утраты своего отца. Тебе и всей твоей семье.

С уважением, Макгрегоры», – сказал Конор.

Хабиб победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры.

Хабиб объявил о завершении карьеры

Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»