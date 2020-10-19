Хабиб в респираторе за 225 долларов процитировал Бейна из фильмов про Бэтмена

Чемпион UFC в легком весе оставил философский пост в инстаграм, добавив фотографию в разработанном для армии респираторе TR2, стоимость которого оценивается в 225 долларов.

Нурмагомедов процитировал персонажа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Бейна, который носил похожую маску.

«Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план», – написал Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 20 Окт 2020 в 6:21 PDT

24 октября на UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула против .

Хабиб – Чендлеру: «Езжай домой и сражайся с другими бойцами»

Пресс-конференция Хабиба и Гейджи пройдет 21 октября