Хабиб в респираторе за 225 долларов процитировал Бейна из фильмов про Бэтмена

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил философский пост в инстаграм, добавив фотографию в разработанном для армии респираторе TR2, стоимость которого оценивается в 225 долларов.

Нурмагомедов процитировал персонажа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Бейна, который носил похожую маску.

«Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план», – написал Хабиб.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

24 октября на UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула против Джастина Гейджи.

Хабиб – Чендлеру: «Езжай домой и сражайся с другими бойцами»

Пресс-конференция Хабиба и Гейджи пройдет 21 октября

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