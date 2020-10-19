Хабиб в респираторе за 225 долларов процитировал Бейна из фильмов про Бэтмена

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил философский пост в инстаграм, добавив фотографию в разработанном для армии респираторе TR2, стоимость которого оценивается в 225 долларов.
Нурмагомедов процитировал персонажа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Бейна, который носил похожую маску.
«Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план», – написал Хабиб.
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24 октября на UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула против Джастина Гейджи.
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