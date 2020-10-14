Петр Ян: «Хабибу нужно исключить лоукики Гэтжи»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал об идеальной тактике на бой для чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи.
«Хабибу нужно находиться на средней дистанции, чтобы исключить лоукики Гэтжи.
Мы знаем, что Гэтжи сильно пробивает правый лоукик и сильно бъет правой рукой. Нужно смещаться за его левую ногу, чтобы исключить эти моменты.
После чего Хабибу нужно уже включать свои обманочки. А если бой будет на дальней дистанции, то у Гэтжи будет время на свои сильные стороны», – рассказал Ян.
Тренер Сен-Пьера: «Если Хабиб ярко победит Гэтжи, это повысит его шансы на бой с Жоржем»