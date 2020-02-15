Хабиб: «Хотелось бы чаще драться, но что мы можем сделать?»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что его не устраивает периодичность между боями.

«Я хотел бы чуть чаще драться, потому что время уходит. В сентябре мне исполнилось 32 года.

Один раз меня исключили, потом дисквалифицировали. Дальше началась история с пандемией. Раньше простои были связаны с травмами.

Хотелось бы чаще драться, но что мы можем сделать? Выступать на таком высоком уровне – это тоже нелегкое дело. Нужно оставаться в форме и одновременно делать столько всего.

И потом то, что случилось в последние несколько месяцев, новости, связанные с отцом – этом все чуть-чуть сказывается», – сказал Нурмагомедов.

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