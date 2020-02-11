Промоутер Пакьяо о бое с Конором: «Сегодня Макгрегор выпил виски раньше обычного»

Шон Гиббонс, промоутер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал заявление бывшего чемпиона в двух дивизионах , который объявил о поединке с филиппинцем.

«Конор сегодня выпил свое виски раньше обычного. Но Конор – это Конор.

Однажды этот бой может произойти. Мэнни собирается драться в следующем году.

Конор лишь находится в списке тех парней, с которыми Пакьяо может подраться. Да, это было бы глобальное событие – бой между двумя мировыми суперзвездами.

Но пока Макгрегор лишь выдает желаемое за действительное», – сказал Гиббонс.

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