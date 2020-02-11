Промоутер Пакьяо о бое с Конором: «Сегодня Макгрегор выпил виски раньше обычного»

Шон Гиббонс, промоутер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал заявление бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, который объявил о поединке с филиппинцем.
«Конор сегодня выпил свое виски раньше обычного. Но Конор – это Конор.
Однажды этот бой может произойти. Мэнни собирается драться в следующем году.
Конор лишь находится в списке тех парней, с которыми Пакьяо может подраться. Да, это было бы глобальное событие – бой между двумя мировыми суперзвездами.
Но пока Макгрегор лишь выдает желаемое за действительное», – сказал Гиббонс.
Конор: «Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке»