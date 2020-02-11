Хорхе Масвидаль: «Не могу поверить, что Трамп знает, кто я». В ноябре Масвидаль назвал Трампа ублюдком

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал хвалебные высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес.

«Не могу поверить, что президент знает, кто я. Лидер свободного мира знает мое имя», – сказал Масвидаль.

В ноябре прошлого года Трамп посетил турнир UFC 244, в главном событии которого выступал Масвидаль. После турнира Хорхе назвал Трампа ублюдком.

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