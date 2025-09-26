  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Евгений Редькин: «Дружественных нам людей в IBU нет, поэтому и некому сказать слово за Россию. Эта федерация будет сопротивляться до последнего»
Евгений Редькин: «Дружественных нам людей в IBU нет, поэтому и некому сказать слово за Россию. Эта федерация будет сопротивляться до последнего»

Евгений Редькин считает, что IBU будет сопротивляться в вопросе допуска россиян.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что оставляет в силе отстранение российских спортсменов – несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешает им соревноваться в нейтральном статусе.

«В руководстве IBU сидят одни русофобские страны. Дружественных нам людей там нет, поэтому и некому сказать слово за Россию. К сожалению, и следовало ожидать такого решения IBU. Эта федерация будет сопротивляться до последнего в вопросе возвращения российских спортсменов.

Пока МОК не проявляет твердость, все отдано на откуп международным федерациям. Вот поэтому IBU и делает что хочет. Надеюсь, что к следующей Олимпиаде наши биатлонисты все-таки вернутся», – сказал вице-президент Союза биатлонистов Югры, олимпийский чемпион Редькин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России жен
logoсборная России
Евгений Редькин
отстранение и возвращение России
logoIBU
