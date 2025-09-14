  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Маркета Давидова об операции на спине: «Я довольна тем, как проходит восстановление. Сначала я даже сидеть долго не могла»
0

Маркета Давидова об операции на спине: «Я довольна тем, как проходит восстановление. Сначала я даже сидеть долго не могла»

Чешская биатлонистка Маркета Давидова рассказала о восстановлении после операции.

В марте чемпионке мира удалили грыжу межпозвоночного диска.

– Маркета, почему вы решили досрочно завершить прошлый сезон?

– У меня не было выбора из-за грыжи межпозвоночного диска. Я планировала консервативное лечение – с помощью физиотерапии и специальных упражнений, но это не помогло. В марте улучшений все еще не было, и я решила сделать операцию.

– Что вы чувствовали, завершая выступления?

– Для меня это было нелегкое решение. Как спортсменке тебе хочется участвовать в гонках, двигаться без боли и бороться за высокие места. Я надеялась, что перерыв в декабре-январе позволит мне все же достичь моих целей – выступить на чемпионате мира в Ленцерхайде и на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место, но пришлось признать, что надо позаботиться о своем здоровье, чтобы полностью восстановиться.

– Надолго ли пришлось делать перерыв в тренировках после операции?

– Я пробыла неделю в больнице, а потом еще несколько недель у меня был постельный режим дома, отдых, и я лишь начинала делать легкие упражнения. Сначала я даже сидеть долго не могла. Потом постепенно вернулась к нормальному графику тренировок.

Сейчас я могу выполнять все упражнения в тренажерном зале, но в беге и на лыжах я еще не вернулась к своей стопроцентной форме. Не все идеально, но я довольна тем, как проходит восстановление.

– Как эта травма повлияла на вас психологически?

– Скажу честно, для меня это было трудное время. Я была очень расстроена. Сначала я думала, что быстро вернусь, но этого не произошло. Мне пришлось научиться принимать подобное. В то время я даже не могла смотреть биатлонные гонки по телевизору. Но семья, друзья и моя лошадь (биатлонистка увлекается верховой ездой – Спортс’’) помогли мне не сдаться, – рассказала Давидова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IBU
logoсборная Чехии жен
logoМаркета Давидова
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Каминский о лиге клубного биатлона: «К сожалению, руководство СБР не хочет поддерживать эту идею. Мы опять топчемся на месте, теряем время»
3сегодня, 18:02
Каминский о Серохвостове: «Между нами слишком велика разница в интересах. Мы просто очень разные люди»
сегодня, 17:54
Каминский о российских биатлонистах: «Лидеры немножко просели. Сейчас внутренняя мотивация не самая лучшая»
1сегодня, 17:48
Латыпов о горной подготовке: «Этого компонента не хватает, мы в нем отстаем. У нас нет много мест, где можно стрелять, всего два – Сочи и Семинский перевал»
1сегодня, 16:07
⚡ Чемпионат России по летнему биатлону. Команда Серохвостова и Поршнева победила, команда Поварницына и Логинова – 2-я, команда Бабикова и Латыпова – 3-я
22сегодня, 09:45
Метеля о последнем круге эстафеты: «Тренеры говорили держаться за Шевченко, но они в своем уме? Как держаться за Наташей?»
4сегодня, 09:33
⚡ Чемпионат России по летнему биатлону. Команда Шевченко и Мироновой выиграла эстафету, команда Мошковой и Метели – 2-я, команда Халили и Резцовой – 3-я
96сегодня, 07:14
Бабиков о пользе беговых тренировок: «Хорошие функциональные показатели. В Чайковском я бегу более-менее, не сильно проигрываю сборникам»
вчера, 15:26
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
вчера, 14:05
Елизавета Каплина: «Очень много билась над техникой, потому что за прошлый сезон немного разбазарила ее. Эта работа – определенный стресс и для тела, и для мозгов»
1вчера, 11:29
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28