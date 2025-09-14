Маркета Давидова об операции на спине: «Я довольна тем, как проходит восстановление. Сначала я даже сидеть долго не могла»

Чешская биатлонистка Маркета Давидова рассказала о восстановлении после операции.

В марте чемпионке мира удалили грыжу межпозвоночного диска.

– Маркета, почему вы решили досрочно завершить прошлый сезон?

– У меня не было выбора из-за грыжи межпозвоночного диска. Я планировала консервативное лечение – с помощью физиотерапии и специальных упражнений, но это не помогло. В марте улучшений все еще не было, и я решила сделать операцию.

– Что вы чувствовали, завершая выступления?

– Для меня это было нелегкое решение. Как спортсменке тебе хочется участвовать в гонках, двигаться без боли и бороться за высокие места. Я надеялась, что перерыв в декабре-январе позволит мне все же достичь моих целей – выступить на чемпионате мира в Ленцерхайде и на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место, но пришлось признать, что надо позаботиться о своем здоровье, чтобы полностью восстановиться.

– Надолго ли пришлось делать перерыв в тренировках после операции?

– Я пробыла неделю в больнице, а потом еще несколько недель у меня был постельный режим дома, отдых, и я лишь начинала делать легкие упражнения. Сначала я даже сидеть долго не могла. Потом постепенно вернулась к нормальному графику тренировок.

Сейчас я могу выполнять все упражнения в тренажерном зале, но в беге и на лыжах я еще не вернулась к своей стопроцентной форме. Не все идеально, но я довольна тем, как проходит восстановление.

– Как эта травма повлияла на вас психологически?

– Скажу честно, для меня это было трудное время. Я была очень расстроена. Сначала я думала, что быстро вернусь, но этого не произошло. Мне пришлось научиться принимать подобное. В то время я даже не могла смотреть биатлонные гонки по телевизору. Но семья, друзья и моя лошадь (биатлонистка увлекается верховой ездой – Спортс’’) помогли мне не сдаться, – рассказала Давидова .