Виктория Метеля: «Павлушина выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта»

Виктория Метеля рассказала, что повредила десну во время индивидуальной гонки.

Метеля заняла 6-е место в гонке на чемпионате России в Чайковском. Победу одержала Виктория Сливко.

«Села со спуска просто близко к Кристине [Павлушиной]. Она выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта, губа. Было неприятно.

Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объеме. Но ничего криминального не случилось. Вообще, это могла сделать каждая. У нас же нет сзади глаз. На результат это никак не повлияло. Эта ситуация никак меня не сбила», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».