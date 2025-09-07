Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Штрелов выиграли гонки преследования, Хеттих-Вальц и Фрацшер – 2-е, Кастль и Наврат – 3-и
Пройс и Штрелов выиграли пасьюты на чемпионате Германии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Арбер
Мужчины, гонка преследования
1. Юстус Штрелов – 30.02,8 (1)
2. Лукас Фрацшер – 12,9 (2)
3. Филипп Наврат – 44,4 (3)
4. Роман Реес – 1.06,5 (3)
5. Леонард Пфунд – 1.47,9 (3)
6. Симон Кайзер – 1.50,9 (6)
7. Элиас Зайдль – 2.20,4 (2)
8. Давид Цобель – 2.24,3 (4)
Женщины, гонка преследования
1. Франциска Пройс – 29.21,6 (0)
2. Янина Хеттих-Вальц – 31,4 (4)
3. Селина Кастль – 37,2 (1)
4. Ванесса Фойгт – 47,8 (2)
5. Селина Гротиан – 48,0 (3)
6. Марлен Фихтнер – 53,9 (1)
7. Юлия Кинк – 1.06,7 (2)
8. Стефани Шерер – 1.17,2 (1)
9. Шарлотт Галльброннер – 1.34,8 (3)
10. Анна Вайдель – 1.47,2 (5)
11. Марина Заутер – 2.02,6 (1)
12. Юлия Таннхаймер – 2.04,5 (3)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
