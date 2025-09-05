0

Эмильен Клод перенес операцию на спине

Французский биатлонист Эмильен Клод перенес операцию на спине.

«После дискомфорта, который я испытывал последние несколько недель, моя спина все же сказала «стоп». Результаты МРТ оказались серьезнее, чем ожидалось: была выявлена грыжа межпозвоночного диска, лечение которой нельзя было откладывать, особенно с учетом предстоящей зимы.

Я принял решение лечь на операцию. Все прошло хорошо, я чувствую себя нормально и нахожусь в хороших руках.

Настрой боевой, я держу зиму под контролем», – рассказал спортсмен в соцсети. 

Эмильену Клоду 26 лет, он является серебряным призером ЧМ-2025 в эстафете. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Эмильена Клода
сборная Франции
травмы
Эмильен Клод
