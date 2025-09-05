Александр Логинов: «Самочувствие не самое идеальное, увы. Три дня назад меня настиг вирус»

Александр Логинов рассказал, что подхватил вирус перед Кубком Содружества.

Сегодня на этапе в Сочи пройдет мужской спринт в летнем биатлоне.

– Самочувствие не самое идеальное, увы. Три дня назад вирус, который здесь ходит у нас, настиг меня. Да, немножко беспокоит насморк, немножко головная боль.

Но, увы, мы обговаривали уже несколько раз эту ситуацию – о том, что Кубок Содружества начинается с летних стартов и очки уже начисляются здесь. Вынужденно, возможно, придется сегодня бежать.

– Видно, что [ты] сухой и подтянутый. Делали на этом акцент в межсезонье?

– Как я уже говорил, я теперь решил стать не только плохим биатлонистом, но и плохим легкоатлетом. Да, в этом году получилось удержать вес, где-то немножко жертвовать силовыми тренировками. Но при этом действительно эксперимент был в этом году – интересно, мне понравилось.

Сказать, что сейчас готов был бы, если бы не вот эта болезнь, вирус… Возможно, да, был бы готов неплохо, – сказал чемпион мира Логинов в эфире «Матч ТВ».