Ингрид Тандревольд: «Надеюсь, что проблем с сердечной аритмией больше не будет и что мой организм будет функционировать все лучше и лучше»

Ингрид Тандревольд надеется, что проблемы со здоровьем не помешают ей в сезоне.

Норвежская биатлонистка ранее заняла 29-е место в гонке преследования на летнем чемпионате Италии . Она допустила четыре промаха и уступила более 5 минут победительнице – Ребекке Пасслер.

«Возвращение к соревнованиям – шок для организма. У меня были тяжелые тренировочные сессии с большими объемами и не столь высокой интенсивностью. Переходить сразу к гонкам – к этому мое тело пока не привыкло. Это очень трудно.

К тому же очень высокая интенсивность на стрельбище, это на самом деле сложно. Но все хорошо, летние гонки почти завершены, а мне нужно повышать интенсивность. Старт хороший», – сказала трехкратная чемпионка мира Тандревольд .

28-летняя спортсменка ранее испытывала проблемы из-за сердечной аритмии.

«Надеюсь, что проблем с сердечной аритмией у меня больше не будет и что мой организм будет функционировать все лучше и лучше. И я смогу начать сезон с широкой улыбкой и хорошей стрельбой», – улыбаясь ответила Тандревольд.

