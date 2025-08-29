Даниил Серохвостов изменил подготовку к сезону, чтобы набрать мышечную массу.

«В том сезоне у меня мышечная масса упала. Из‑за этого, наверное, такая скорость была. Но не было мощности.

То есть я мог бежать долго, но не мог сделать мощные протяжки, чтобы уйти от группы. Не мог мощно работать на финише», – рассказал Даниил Серохвостов.