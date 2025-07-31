«Очень жаль, что так происходит. Политика налицо». Ишмуратова об отмене сбора группы Истомина в Антхольце

Ишмуратова считает, что отмена сбора биатлонистов в Италии связана с политикой.

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ранее заявил, что сбор его группы в Антхольце отменен по инициативе итальянской стороны.

«Очень жаль, что все так происходит. И заметьте, с гостиницей и транспортом проблем не было, но попросили не приезжать – политика налицо», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова .

«В последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать». Истомин об отмене сбора российских биатлонистов в Антхольце