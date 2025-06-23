Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Он появлялся на соревнованиях в шляпе со значками

Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке.

Немецкий биатлонный болельщик Норберт Штарке скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в соцсетях кельнского клуба по настольному теннису, который он основал.

Штарке появлялся на соревнованиях в шляпе с большим количеством значков.

«20 июня 2025 года мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте 84 лет. Он много десятилетий служил нашему клубу, сформировал его и показал, что составляет нашу клубную жизнь. Особенно ему была дорога наша молодежная секция.

Однако Норберт увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где он также участвовал в клубных мероприятиях для молодых спортсменов. Наши мысли с его семьей и друзьями», – говорится в заявлении клуба.