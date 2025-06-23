  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Он появлялся на соревнованиях в шляпе со значками
0

Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Он появлялся на соревнованиях в шляпе со значками

Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке.

Немецкий биатлонный болельщик Норберт Штарке скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в соцсетях кельнского клуба по настольному теннису, который он основал.

Штарке появлялся на соревнованиях в шляпе с большим количеством значков.

«20 июня 2025 года мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте 84 лет. Он много десятилетий служил нашему клубу, сформировал его и показал, что составляет нашу клубную жизнь. Особенно ему была дорога наша молодежная секция.

Однако Норберт увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где он также участвовал в клубных мероприятиях для молодых спортсменов. Наши мысли с его семьей и друзьями», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TTC Köln-Ostheim 1976 e.V.
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
сегодня, 07:08
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
13сегодня, 06:14
Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»
4вчера, 14:22
Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»
4вчера, 14:12
IBU: «Не видим вариантов, при которых россияне и белорусы смогут заявиться на Олимпиаду-2026. Шансы крайне низкие»
95вчера, 09:39
Виктор Майгуров: «Все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде. Приятно удивимся, если нас допустят»
2вчера, 08:31
Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2026: «Определенностей нет, мы ведем работу с МПК. Надеемся, что добьемся допуска наших ребят»
1вчера, 07:56
Губерниев о ситуации с патронами: «В отличие от Пака, я собираю информацию на местах. Если слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта»
521 июня, 16:33
Пак о словах Губерниева про нехватку патронов: «Не знаю, откуда такая информация. Имеются небольшие трудности, связанные с логистикой, но глобальных проблем нет»
2021 июня, 14:37
Истомин о сборе своей группы в Антхольце: «Организационные сложности есть, но пытаемся все решить. Готовимся, итальянская сторона идет нам навстречу»
21 июня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32