Дмитрий Губерниев: «СБР – молодцы, что занимаются организацией сбора в Антхольце. Необходимо выезжать в Европу, чтобы держать в тонусе и себя, и соперников»

Губерниев рассказал, кто помог организовать сбор биатлонистов в Италии.

Ранее стало известно, что группа Артема Истомина в августе проведет тренировочный сбор в Антхольце.

«СБР молодцы, что занимаются организацией сбора в Антхольце. Дорожку проторила команда Федерации биатлона Московской области и губернатора Андрея Воробьева. Это все звенья одной цепи развития спорта в регионе, где скоро появится прекрасный биатлонный стадион.

Мы говорим, что наши тренеры уезжают, а они, наоборот, вернули Андрея Прокунина . СБР был заинтересован в нем еще в прошлом сезоне, но у него был действующий контракт с китайцами. После переговоров с ними, Андрей принял решение вернуться в Подмосковье, поэтому он тренирует сейчас мини-группу и будет заниматься и с другими спортсменами.

Если мы хотим вернуться, то должны быть готовы к этому в любой момент. Для этого нужно хотя бы иногда бывать в Европе и не терять навыков нахождения там.

С оружием, конечно, выезжать не получится, но в Европе эту проблему удается решить. Я это всячески приветствую. Необходимо выезжать, чтобы держать в тонусе и себя, и соперников. С оружием вопрос, естественно, будет решаться на месте», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .