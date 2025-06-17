Жюлия Симон в конце мая получила травму лодыжки

Французская биатлонистка Жюлия Симон сообщила, что получила травму ноги.

«Девиз последних нескольких недель: адаптация! Вывих лодыжки в конце мая нарушил мой запланированный график, но в Бофортене все хорошо», – написала Симон в соцсети.

Бофортен – регион Франции, где проживает биатлонистка.

ФОТО: инстаграм Жюлии Симон.