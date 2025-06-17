Жюлия Симон в конце мая получила травму лодыжки
Французская биатлонистка Жюлия Симон сообщила, что получила травму ноги.
«Девиз последних нескольких недель: адаптация! Вывих лодыжки в конце мая нарушил мой запланированный график, но в Бофортене все хорошо», – написала Симон в соцсети.
Бофортен – регион Франции, где проживает биатлонистка.
ФОТО: инстаграм Жюлии Симон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Жюлии Симон
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