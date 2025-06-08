Жюлия Симон: «Иногда хочется обернуться и посмотреть, чего я уже достигла в карьере, сказать себе, что я, возможно, немного впереди... Но я не могу»

Жюлия Симон считает, что конкуренция в сборной Франции толкает ее вперед.

«Еще многое предстоит сделать до начала сезона. Сейчас я только вхожу в колею, думаю, основная подготовка начнется с середины июня. С нетерпением жду олимпийского сезона и новых вызовов.

Нельзя почивать на лаврах. Иногда, признаюсь, мне хочется обернуться и посмотреть, чего я уже достигла в карьере, сказать себе, что я, возможно, немного впереди... Но я не могу.

Мы видим, как приходят более молодые спортсменки и заставляют нас двигаться вперед. И это здорово – ощущать такую конкуренцию», – сказала 10-кратная чемпионка мира.