Ишмуратова об отмене летнего ЧМ: «Отсутствие именитых атлетов сказывается на посещаемости стадионов»

Светлана Ишмуратова считает, что в летнем биатлоне не хватает известных атлетов.

Ранее сообщалось , что Международный союз биатлонистов (IBU) решил не проводить летний чемпионат мира в 2025 году из-за низкой популярности турнира.

«Соревнования проходят летом, ломать тренировочные планы из‑за этого старта именитые спортсмены не готовы и не будут. Все готовятся к зимним соревнованиям. Отсутствие на этих стартах известных и именитых атлетов сказывается на посещаемости стадионов.

В 1999 году сама выступала на летнем чемпионате по биатлону в Минске. Перебрала со средней скоростью и объемом, нужна была встряска – мне понравилось. Жаль, конечно!» – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова .