Глава IBU о том, возможен ли допуск россиян к Олимпиаде: «Никаких новостей. Путь к возвращению остается таким же, как и ранее»

Глава IBU заявил, что ситуация с допуском россиян остается прежней.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации с марта 2022 года. На данный момент они не допускаются даже в нейтральном статусе.

В феврале 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.

«Никаких новостей. Путь к возвращению остается таким же, как и ранее», – ответил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин на вопрос о том, возможно ли участие российских спортсменов в Олимпиаде .

IBU: «Отстранение россиян и белорусов будет продолжаться до тех пор, пока обе федерации не продемонстрируют приверженность поддержке целей и принципов IBU»