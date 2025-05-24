Максим Цветков: «Не исключаю, что завершу карьеру, потому что с мотивацией есть проблемы. Биатлон уже не входит в число жизненных целей»

Биатлонист Максим Цветков сообщил, что в этом году может завершить карьеру.

«Олимпиада пока на паузе для всех, не могу сказать, что она входит в мои планы или является целью. Цель – найти внутреннюю мотивацию для того, чтобы продолжать тренироваться на высоком уровне.

Пока меня больше мотивируют беговые события. Недавно в Казани с ребятами пробежал полумарафон, было классно. Поэтому до июля сосредоточусь на беге, буду поддерживать форму, а уже после планирую включиться в подготовку – есть договоренность с одной из групп сборной России о том, что буду готовиться с ней за счет региона.

Но не могу на сто процентов сказать, как все будет, пока график плавающий. Не исключаю ли окончания карьеры? Все может быть, я ничего не исключаю, потому что с мотивацией явно есть проблемы: биатлонные тренировки, подготовка, выезды на сборы уже с прошлого года не входят в число жизненных целей.

Я больше времени проводил с семьей и это лето исключением не будет. Если все получится, то у меня есть понимание, с кем я хочу тренироваться, есть договоренность, но смета еще не составлена, так что это все пока наметки», – сказал призер Олимпийских игр-2022, чемпион мира в эстафете Цветков.