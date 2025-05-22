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«Знаю его как очень порядочного, неподкупного человека». В апелляционном суде по делу Бессеберга зачитали показания Майгурова и Кущенко

В апелляционном суде по делу Бессеберга зачитали показания Майгурова и Кущенко.

Норвежец Андерс Бессеберг с 1993 по 2018 год занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

В апреле 2024-го норвежский суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU. В частности, функционера обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

Бессеберг обжаловал решение суда, слушания по апелляции начались 23 апреля.

Сегодня на заседании суда зачитали показания главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и бывшего исполнительного директора СБР Сергея Кущенко, которые они дали по электронной почте.

По версии суда, Майгуров выступал в качестве переводчика в разговорах между Бессебергом и женщиной из России, которая была проституткой.

«Я не знаю, когда Бессеберг познакомился с [имя]. По его просьбе, в том числе и по телефону, я мог поговорить с тем или иным человеком. [Имя], вероятно, была в поездке на охоту в качестве знакомой Бессеберга. Со своей стороны я могу сказать, что не заметил какого-либо неподобающего поведения/близости со стороны Бессеберга по отношению к [имя]», – говорится в показаниях Майгурова.

Президент СБР подчеркнул, что никогда не предлагал Бессебергу проституток и не пытался повлиять на главу IBU, чтобы тот принимал решения в пользу России.

«Да, мы знали друг друга довольно давно, и иногда я помогал ему с переводом <...>. Я знаю его как очень порядочного, неподкупного человека, который держит свое слово. Биатлон и его развитие во всем мире всегда были для него на первом месте», – заявил Майгуров суду.

«Кажется маловероятным, почти невозможным, что президент действовал бы предвзято», – написал в своих показаниях Кущенко.

В 2011-м бывший исполнительный директор СБР подарил Бессебергу часы Omega стоимостью около 17 тысяч евро.

«Я считал, что работа Бессеберга по развитию биатлона как олимпийского вида спорта является важным вкладом в мировое олимпийское движение, и именно это я хотел подчеркнуть личным подарком, о чем открыто сказал в поздравительной речи, которую произнес на мероприятии в Ханты-Мансийске.

Со своей стороны, вручая этот подарок, я не думал ни о чем другом, кроме как выразить личное уважение Бессебергу и сказать, что я ценю нашу дружбу», – объяснил Кущенко суду.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoСоюз биатлонистов России
logoАндерс Бессеберг
logoСергей Кущенко
logoIBU
logoВиктор Майгуров
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