Губерниев о допуске россиян к Олимпиаде: «У нас много союзников, но и противодействие большое. Даже новое руководство МОК пока ориентируется только на политику»

Губерниев считает, что Дегтярев прав, называя МОК союзником России.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев, говоря о допуске россиян к Олимпиаде, отметил: «Есть проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее, но и по этим видам идет работа. МОК, НОК Италии – наши союзники».

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Дегтяреву виднее, он много общается на международном уровне, и у нас действительно есть немало союзников, но противодействие большое. Если говорить про лыжи и биатлон, то это, конечно, скандинавское лобби, чехи, поляки.

Если говорить про другие виды спорта, то, вероятно, какие-то варианты будут. В любом случае это все единичная история. Я думаю, что Дегтярев прав, говоря о том, что МОК и Национальный олимпийский комитет Италии – наши союзники. Нет причин ему не доверять.

Что касается Международного олимпийского комитета, то речь, конечно, идет о новом руководстве, однако при этом надо понимать, что какие-то изменения возможны только при переменах в международном поле.

Даже новое руководство МОК пока ориентируется только на политические истории, в этом смысле нет никакой разницы между новым и старым руководством», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.