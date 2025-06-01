Дмитрий Губерниев: «У наших биатлонистов и лыжников ноль шансов на участие в Олимпиаде-2026. Сейчас первостепенны политика и переговоры»

Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты не выступят на ОИ-2026.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что по состоянию на текущий момент участие россиян и белорусов в Кубке мира и Олимпийских играх исключено.

«Мы по-прежнему натыкаемся на стену от IBU . Эта стена, увы, по-прежнему крепка. Но сейчас первостепенны политика, переговоры и только после этого допуск российских спортсменов.

На данный момент, я считаю, у наших биатлонистов ноль шансов на участие в Олимпийских играх 2026 года. Это касается и российских лыжников, и спортсменов из других видов.

Если кто из россиян попадет на Олимпиаду, это будет делегация значительно меньше, чем та, которая поехала на Игры в Париже. Поедут единицы», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев .