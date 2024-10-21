«Отложить материнство было труднейшим решением». Вирер уже ветеран, но не уходит – почему?

Прошлый сезон у Доротеи Вирер совсем не сложился: итальянка стала 40-й в общем зачете, не поднималась выше 10-го места в личных гонках и завершила выступления после чемпионата мира.

34-летняя Вирер все же решила продлить карьеру до Олимпиады-2026, которая пройдет в ее родных местах.

В преддверии нового сезона Доро пообщалась с медиа : объяснила решение продолжать, рассказала о желании стать матерью, работе ТВ-экспертом на Играх в Париже, взглядах на развитие биатлона, а также прокомментировала допинг-дело земляка Янника Синнера.

Почему не уйдет до Олимпиады-2026

– Я боялась, что через несколько лет пожалею о том, что не попыталась принять участие в Олимпийских играх в моей Антерсельве. С этой точки зрения, было разумнее уйти после чемпионата мира-2020, когда мне было 30 лет и у меня вся жизнь была впереди.

Конечно, у меня, как у женщины, ограниченное время, и мне было нелегко принять решение продолжать, потому что я хочу создать семью, и у меня также есть другие проекты.

К счастью, у меня есть муж Стефано [Коррадини], который помогает мне, и прекрасная команда. С ребятами из группы и тренерами Фабио Чанчаной и Андреа Дзаттони мы хорошо работаем и получаем удовольствие. Благодаря им легче продолжать.

Я понимаю, что у кого-то были сомнения относительно моего будущего, поскольку уже в 25 лет я сказала, что уйду в 30.

В последнее время я всегда высказывалась расплывчато, потому что была в борьбе. Возможно, если бы я вернулась в прошлое, я бы действительно завершила карьеру в 30, но сезоны пролетают быстро.

Я как белка в колесе, между гонками и обязательствами вне спорта. В течение многих лет у меня не было времени присесть, отдохнуть и хорошенько подумать о том, что делать. Меня увлек поток событий, и к 2020 году все шло очень хорошо.

Когда появились новости, что Олимпиада-2026 пройдет в Антерсельве, я думала, что не доеду до нее – тем не менее, в одно мгновение я оказалась здесь, в 17 месяцах от Игр.

О желании стать матерью

– Отложить материнство было труднейшим решением. Сейчас вокруг меня много людей, у которых есть дети, и я вижу, как это прекрасно. Откладывать трудно. Я не могу дождаться, когда создам семью со Стефано, дома уже все готово, ха-ха.

Я смотрю на таких спортсменок, как Жюстин Брезаз или Байба Бендика, и задаюсь вопросом, откуда они берут всю эту энергию. Но я не хотела бы совмещать материнство и спорт, мне казалось бы, что я не выкладываюсь на все сто процентов, в то время как я хотела бы посвятить себя этому по максимуму.

О мотивации

– Я люблю быть в игре. Когда я здорова, мне нравится выкладываться в гонке. Это должно быть внутри.

Также мне нравится популяризировать биатлон. Я горжусь тем, что помогла сделать его более известным в нашей стране. В последние годы я всегда старалась уделять максимум внимания медийному аспекту, и меня критиковали за то, что меня слишком много на ТВ.

Но я считаю, что это полезно для нашего спорта, потому что многие спортсмены с трудом находят спонсоров. Нам нужно больше телезрителей, и моя цель – внести вклад для будущих поколений.

О текущей форме и целях на сезон

– Этим летом я решила получить совершенно другой опыт, и, очевидно, со спортивной точки зрения, он был не лучшим, потому что эти три недели в Париже были очень напряженными . Конечно, я немного тренировалась, но это не похоже на тренировки дома и на стрельбище. Плюс я меньше спала, и мне потребовалось 10 дней, чтобы восстановиться.

Сегодня я еще не в лучшей форме, сейчас наступает самый важный период, мне нужно начинать интенсивную работу. Затем встану на лыжи, начнутся первые гонки, а там посмотрим, что получится.

Я всегда мотивирована, но иногда это сложно, особенно когда приходится тренироваться под дождем и на морозе, но, несмотря ни на что, когда я вместе с другими, я всегда чувствую себя очень хорошо.

У нас отличная команда, хорошая атмосфера, и нас объединяет одна страсть. И однажды все это закончится, так что я пока пытаюсь получать от этого удовольствие.

Сегодня у меня нет конкретной цели. Придется снова найти ритм, а затем правильный темп, потому что я давно не соревновалась. А еще я надеюсь не заболеть, это тоже цель.

О новых правилах старта

– Приняли решение, что лучшие спортсмены больше не смогут свободно выбирать первые стартовые номера, а вместо этого будут стартовать в конце. Есть надежда, что это сделает гонки более привлекательными для телевидения.

Критика и опасения некоторых спортсменов справедливы, но я стараюсь видеть общую картину: речь идет о будущем нашего вида спорта. В Париже я увидела, насколько менее масштабны зимние Олимпийские игры по сравнению с летними. Мы живем в разных мирах.

Поэтому мне понятны соображения, стоящие за изменением правил: в поисках спонсоров и средств нужно пробовать что-то новое. Думаю, нам стоит просто проверить это зимой.

О работе на Играх в Париже и карьерных планах вне большого спорта

– Париж был великолепным опытом. Так много людей работают в тени на мероприятии подобного масштаба. Мы создавали прекрасную атмосферу, старались изо всех сил и болели за всех итальянцев. Было интересно побывать на Олимпиаде не в роли спортсмена.

Я хотела бы делать что-то в этой области, но есть и другие планы. Сейчас я посвящаю себя запуску изготовления прикладов по собственному проекту. Зимой также продолжу сотрудничать с Eurosport, показывая закулисье нашего спорта и беря интервью у коллег.

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После завершения карьеры я также хотела бы остаться во Fiamme Gialle (спортивное общество Финансовой гвардии Италии – Спортс’‘). Кроме того, я хотела бы работать с молодежью и по-прежнему вносить вклад в биатлон.

О допинговом деле Янника Синнера

– Это очень странная ситуация, которая, безусловно, заставляет задуматься. После всего, что произошло, я не могу по-настоящему доверять WADA. Эти организации обладают огромной властью и, на мой взгляд, отчасти действуют непрозрачно. Почему-то возникает ощущение, что это может случиться с любым из нас, независимо от того, насколько строго мы соблюдаем правила и требования.

Могу предположить, что отчасти это (апелляция WADA на оправдательный приговор) произошло из-за того, что многие действующие и бывшие спортсмены высказались по этому поводу, и в результате вопрос накалился. Провели сравнения с другими случаями употребления допинга. Возможно, именно это привлекло внимание WADA, но в целом для меня все это остается очень неясным. Страдает лишь Янник, которому приходится иметь дело с огромной неопределенностью.

Янник – исключительный спортсмен. У него невероятная целеустремленность, он всегда хочет побеждать, и все хотели бы быть похожими на него. Несмотря на это, он остается приземленным – это необычный аспект.

Ожидала ли я такой реакции от него после эпизода с допингом? Нет, я не ожидала, что он будет таким сильным. Нужно обладать по-настоящему твердым характером и сосредоточиться только на теннисе, не думая ни о чем другом. Он очень востребован, все задают ему одни и те же вопросы. Это совсем не просто, но он отлично справляется.

Источники: Corriere dello Sport, Fondo Italia, Sportitalia, Sportnews.bz

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Alex Grimm, Patrick Smith