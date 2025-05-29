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Майгуров рассказал о новом календаре: сокращение количества гонок, Кубок Содружества в Сочи, турнир в Чебоксарах

Майгуров рассказал об обновлениях в соревновательном календаре сезона-2025/26.

«Прежде всего, мы прислушались к мнению спортсменов и тренеров, и в новом сезоне сократили количество гонок у взрослых с 45 до 40. В прошедшем сезоне принять участие во всех личных гонках сумела только одна спортсменка – Тамара Дербушева. У мужчин таким достижением похвастаться не может ни один. Мы даже сочли нужным отметить Тамару специальным призом «Железная леди», который недавно вручили ей на церемонии в Москве, посвященной подведению итогов сезона.

Мы планируем провести в Красной Поляне этап Альфа-Банк Кубка Содружества в феврале, параллельно с зимними Олимпийскими играми, потому что на сегодняшний день нет никакой ясности с допуском наших спортсменов на Олимпиаду. Даже если у нас будет какая-то ограниченная олимпийская заявка, всем остальным тоже нужно соревноваться в это время, и Сочи – прекрасное место, чтобы проверить потенциал спортсменов в условиях среднегорья.

СБР продолжает открывать новые точки на биатлонной карте России. В сезоне-2025/26 таким новым объектом должны стать Чебоксары, где достраивается комплекс очень хорошего уровня. Мы планируем задействовать его уже этой зимой, тоже в феврале – проведем там всероссийские соревнования для тех, кто не поедет на этап Альфа-Банк Кубка Содружества. А очаровавший всех Златоуст, который совсем недавно тоже выступал таким дебютантом, вновь станет ареной финала Альфа-Банк Кубка России.

Пока не определено место проведения биатлонного турнира Всероссийской зимней Универсиады, который тоже запланирован на февраль. Мы плотно работаем по этому вопросу с Российским союзом студенческого спорта. СБР готов выступить соорганизатором этого турнира. Сборные команды по биатлону имеют 27 высших учебных заведений Российской Федерации, что говорит в пользу проведения таких соревнований.

Летний чемпионат России, намеченный на сентябрь, с большой долей вероятности примет Чайковский. Мы объявим об этом дополнительно, как только место проведения ЛЧР будет согласовано официально. Мы стараемся определиться с этим максимально быстро, поскольку прекрасно понимаем заботы наших регионов по выстраиванию логистики для их спортсменов», – сказал глава СБР Виктор Майгуров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
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logoКубок России
Всероссийская зимняя Универсиада
чемпионат России по летнему биатлону
logoКубок Содружества
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