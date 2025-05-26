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Майгуров о разных подходах к допуску россиян: «Структура всех международных федераций разная. Национальность членов руководящих органов тоже»

Виктор Майгуров объяснил различия в подходах международных федераций к россиянам.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным организациям допускать россиян до соревнований индивидуально в нейтральном статусе. Но в отдельных видах спорта, в частности в биатлоне, они по-прежнему не могу выступать.

«Структура всех международных федераций разная. Национальность членов руководящих органов тоже разная: кто-то более лоялен к России, кто-то менее. Думаю, это зависит только от этого. Но я все равно надеюсь на допуск к Олимпиаде 2026 года», – сказал президент Союза биатлонистов России Майгуров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoСоюз биатлонистов России
logoОлимпиада-2026
logoВиктор Майгуров
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