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Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась в РУСАДА с января по апрель

Действующая чемпионка России в спринте Полина Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по апрель 2025 года.

25-летняя спортсменка за первые четыре месяца была проверена на допинг четырежды. По три раза тестировались Елизавета Каплина и Виктория Сливко.

Всего с января по апрель РУСАДА проверило 69 биатлонистов.

На последнем чемпионате России в  Ханты-Мансийске Плюснина также завоевала бронзу в гонке преследования и смешанной эстафете.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Полина Плюснина
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