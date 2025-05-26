Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась в РУСАДА с января по апрель

Действующая чемпионка России в спринте Полина Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по апрель 2025 года.

25-летняя спортсменка за первые четыре месяца была проверена на допинг четырежды. По три раза тестировались Елизавета Каплина и Виктория Сливко.

Всего с января по апрель РУСАДА проверило 69 биатлонистов.

На последнем чемпионате России в Ханты-Мансийске Плюснина также завоевала бронзу в гонке преследования и смешанной эстафете.