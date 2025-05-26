Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась в РУСАДА с января по апрель
Действующая чемпионка России в спринте Полина Плюснина чаще других биатлонистов тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по апрель 2025 года.
25-летняя спортсменка за первые четыре месяца была проверена на допинг четырежды. По три раза тестировались Елизавета Каплина и Виктория Сливко.
Всего с января по апрель РУСАДА проверило 69 биатлонистов.
На последнем чемпионате России в Ханты-Мансийске Плюснина также завоевала бронзу в гонке преследования и смешанной эстафете.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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