Тихонов о выборах главы ФЛГР: «Вяльбе высказалась правильно, что через год будет конференция, на которой все и решится. На этом надо закончить обсуждения»

Тихонов призвал перестать обсуждать тему соперничества Вяльбе и Губерниева.

Дмитрий Губерниев хочет принять участие в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Елена Вяльбе возглавляет организацию с 2010-го.

«Я удивляюсь только одному. Нас не интересует ни система подготовки, ни международные дела. Зато всегда русским нужен какой-то скандал, для нас это как хлеб для голодного человека.

Я думаю, что Елена Валерьевна Вяльбе высказалась правильно в том плане, что через год будет конференция, на которой все и решится. И на этом надо закончить все обсуждения и все это вранье. Вот так прям и напишите.

Мне в свое время пришлось подать в отставку, правда я на прощание сказал, что медалей у вас больше не будет. Мне бы не хотелось, чтобы скандалом закончилось правление Вяльбе в ФЛГР . На сегодняшний день это успешная федерация.

Не знаю, что может сделать Губерниев, поэтому как будет конференция, так и все увидим. Я просто хочу уйти от этих скандалов», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .