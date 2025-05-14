Биатлонистка Метеля: «Наши зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов. Это грустно и обидно»
Виктория Метеля назвала обидной ситуацию с зарплатами в биатлоне.
«Это действительно острый вопрос, особенно в наше время. Наши зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов. Это, конечно, грустно и обидно. Но, мне кажется, с этим ничего не поделать.
Зарплаты не такие, как хотелось бы, но нам помогают различные спонсоры, и в этом есть определенные плюсы. Но в целом они несравнимы с теми, что получают спортсмены в командных видах спорта, как хоккей и футбол», – сказала Метеля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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