Дмитрий Губерниев: «Заседания советов ISU, IBU – сотрясание воздуха. Основное совещание состоится в четверг в Стамбуле»

Дмитрий Губерниев считает, что переговоры в Стамбуле отразятся на спорте.

15 мая в Турции планируется возобновить переговоры между Россией и Украиной.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы российским и белорусским фигуристами и конькобежцам.

«Все эти заседания советов ISU , IBU и так далее пока лишь сотрясание воздуха.

Основное совещание, куда не будут приглашены международные федерации, но на которых могут приняты важные решения, состоится в четверг в Стамбуле.

Да, ISU выдал нейтральные статусы, но это лишь единичные, половинчатые решения. Так что ждем Стамбула», – сказал комментатор.

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