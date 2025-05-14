Дмитрий Губерниев: «Заседания советов ISU, IBU – сотрясание воздуха. Основное совещание состоится в четверг в Стамбуле»
Дмитрий Губерниев считает, что переговоры в Стамбуле отразятся на спорте.
15 мая в Турции планируется возобновить переговоры между Россией и Украиной.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы российским и белорусским фигуристами и конькобежцам.
«Все эти заседания советов ISU, IBU и так далее пока лишь сотрясание воздуха.
Основное совещание, куда не будут приглашены международные федерации, но на которых могут приняты важные решения, состоится в четверг в Стамбуле.
Да, ISU выдал нейтральные статусы, но это лишь единичные, половинчатые решения. Так что ждем Стамбула», – сказал комментатор.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
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