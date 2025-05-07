Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта после отстранения.

Хоккейная «Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне.

– После третьего поражения «России 25» от белорусов многие болельщики начали переживать за российский хоккей и пугаться за его будущее. Насколько оправданны эти страхи?

– Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся.

В любом случае, сейчас так или иначе виден регресс российского спорта. И хоккея это тоже касается, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ » Губерниев .

Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо