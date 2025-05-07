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Дмитрий Губерниев: «Сейчас виден регресс российского спорта. Мы должны пугаться не только за хоккей, но и за футбол, лыжи, биатлон»

Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта после отстранения.

Хоккейная «Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне. 

– После третьего поражения «России 25» от белорусов многие болельщики начали переживать за российский хоккей и пугаться за его будущее. Насколько оправданны эти страхи?

– Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся.

В любом случае, сейчас так или иначе виден регресс российского спорта. И хоккея это тоже касается, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
сборная России U25
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
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