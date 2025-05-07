Дмитрий Губерниев: «Сейчас виден регресс российского спорта. Мы должны пугаться не только за хоккей, но и за футбол, лыжи, биатлон»
Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта после отстранения.
Хоккейная «Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне.
– После третьего поражения «России 25» от белорусов многие болельщики начали переживать за российский хоккей и пугаться за его будущее. Насколько оправданны эти страхи?
– Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся.
В любом случае, сейчас так или иначе виден регресс российского спорта. И хоккея это тоже касается, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости