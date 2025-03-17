Дмитрий Васильев: «Пока норвежские лыжники, биатлонисты, двоеборцы и прыгуны не откажутся от терапевтических исключений, веры им никакой нет»

Дмитрий Васильев заявил о недоверии к норвежским спортсменам.

«Пока норвежские лыжники, биатлонисты, двоеборцы и прыгуны не откажутся от терапевтических исключений добровольно, веры им никакой нет.

Я все равно буду их воспринимать как людей, которые применят уловки для того, чтобы создать лучшие условия для своих спортсменов. На мой взгляд, это незаконно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

После чемпионата мира-2025 по прыжкам с трамплина в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые был вшит запрещенный материал.

Позже от соревнований были отстранены 5 спортсменов: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры чемпионатов мира Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль.