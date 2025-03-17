Дмитрий Васильев: «Пока норвежские лыжники, биатлонисты, двоеборцы и прыгуны не откажутся от терапевтических исключений, веры им никакой нет»
Дмитрий Васильев заявил о недоверии к норвежским спортсменам.
«Пока норвежские лыжники, биатлонисты, двоеборцы и прыгуны не откажутся от терапевтических исключений добровольно, веры им никакой нет.
Я все равно буду их воспринимать как людей, которые применят уловки для того, чтобы создать лучшие условия для своих спортсменов. На мой взгляд, это незаконно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
После чемпионата мира-2025 по прыжкам с трамплина в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые был вшит запрещенный материал.
Позже от соревнований были отстранены 5 спортсменов: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры чемпионатов мира Робин Педерсен и Кристоффер Эриксен Сундаль.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости