Муж Резцовой: «Настрой у Кристины как и прежде – мы работаем, думаем только о победе. Атмосферы Кубка мира не хватает»

Муж и тренер Кристины Резцовой считает, что ей не хватает атмосферы Кубке мира.

– Настрой у Кристины как и прежде – мы работаем, думаем только о победе, чтобы организм дал это реализовать.

– Кристина не идеальна. Мотивация, наверное, была бы совсем другой, если бы это был Кубок мира.

– На данный момент, наверное, атмосферы Кубка мира не хватает.

– Насколько Кристине нравится, когда вокруг много народа? Насколько она заряжена получать эмоции от зрителей? Или ей это мешает?

– Наоборот, это интересно. Например, этап Кубка России в Златоусте – это был уровень Кубка мира по атмосфере, – сказал Иван Анисимов.